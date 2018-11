neues deutschland: Deutsche Bahn macht Tempo bei der Reaktivierung der Berliner Siemensbahn

Berlin (ots) - Noch im November soll es eine erste gemeinsameBegehung der Berliner Siemensbahn, einer vor 38 Jahren stillgelegtenS-Bahnstrecke, mit dem Eisenbahn-Bundesamt gehen, schreibt derDB-Konzernbevollmächtigte für Berlin, Alexander Kaczmarek, in einemBeitrag im Intranet des Unternehmens. Darüber berichtet die in Berlinerscheinende Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe),der der Beitrag vorliegt. Im Dezember soll es dann eine ersteAuftaktrunde aller betroffenen Geschäftsbereiche der DB beimKonzernbevollmächtigten geben, heißt es weiter. Als Herausforderungennennt Kaczmarek den Denkmalschutz, den neu herzustellenden Anschlussan die Ringbahn sowie den Neubau einer Spreebrücke. "Auf jeden Fallein spannendes Projekt für die Bahnstadt Berlin", so AlexanderKaczmarek.Die 4,5 Kilometer lange Strecke vom Bahnhof Jungfernheide nachGartenfeld wurde 1929 errichtet, um Berlin-Siemensstadt zuerschließen. 1980 wurde sie nach dem S-Bahn-Streik in West-Berlinstillgelegt. Die mögliche Reaktivierung der ehemaligen S-Bahnstreckesteht im Zusammenhang mit den Plänen des Siemens-Konzerns, einenCampus mit Forschungseinrichtungen und 3000 Wohnungen auf seinemWerksgelände zu errichten. Experten gehen von mindestens einemdreistelligen Millionenbetrag für die Erneuerung der Siemensbahn aus.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell