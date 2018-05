neues deutschland: Deutsche Austeritätspolitik stärkt Populisten und gefährdet europäisches Projekt

Berlin (ots) - Mehr Wahlkampfhilfe für Lega undFünf-Sterne-Bewegung (M5S) geht nicht: »Meine Erwartung ist, dass dieMärkte, dass die Staatsanleihen, dass die WirtschaftsentwicklungItaliens so einschneidend sein könnten, dass dies für die Wähler dochein mögliches Signal ist, nicht Populisten von links und rechts zuwählen.« Was der deutsche EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger vomStapel gelassen hat, illustriert genau das, was europaweit undlagerübergreifend bei vielen Millionen Wählern und WählerinnenVerdruss erzeugt: Die Politik unterwirft sich widerstandslos demPrimat der Finanz-(Märkte), statt sie per Regulierung zum Wohle derAllgemeinheit zu zügeln.Wie Wolfgang Schäuble in seiner Zeit als deutscher Finanzministeres tat, arbeitet die deutsche Realpolitik bis heute de facto Hand inHand mit Anti-Europäern wie Matteo Salvini von der Lega oder MarineLe Pen von der Front National, wenn es um eine Vertiefung der Krisein der Europäischen Union in ihrer Gesamtheit und der Eurozone imSpeziellen geht. Es war und ist fraglos die deutscheAusteritätspolitik, die das europäische Projekt massiv gefährdet,weil sie in den betroffenen Staaten zu massiver Staatsverschuldung,dem Abbau von Arbeitsrechten und sozialen Sicherungssystemen und zurVerschärfung der Jugendarbeitslosigkeit geführt hat. Das Aufkommender Populisten ist »nur« ein Ausdruck dieser Krise. Die Sprengkraftin Italien hat ein Potenzial, das Griechenland nie hatte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell