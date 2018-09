neues deutschland: Demokratisches Desaster - Kommentar zur Beförderung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär

Berlin (ots) - Hans-Georg Maaßen, Verschwörungstheoretiker undZuarbeiter rechter Brandstifter, wird vom Verfassungsschutzchef zumStaatssekretär wegbefördert. Die Große Koalition versucht, dies alserfolgreichen Kompromiss zu verkaufen. Immer mehr Menschen dämmertjedoch: Was wir erleben, ist ein demokratisches Desaster.Die Krise ist parlamentarisch. Die SPD hatte sich im Falle Maaßenaus der Deckung getraut. Nun muss der einzige SPD-Staatssekretär imInnenministerium das Feld räumen. Die Schönfärberei von ParteichefinAndrea Nahles macht nicht nur die Basis wütend. Angela Merkel mag dieEntscheidung als klugen Schachzug bewerten, sie steht jedoch auchbrüskiert da. Horst Seehofer und Maaßen haben gegen die Kanzlerinintrigiert, beide bleiben an der Macht. Eine zukünftigevertrauensvolle Zusammenarbeit in der GroKo scheint unvorstellbar.Die Krise ist gesellschaftlich. Niedriglöhner werden täglich wegenBagatellen gefeuert, ein Spitzenbeamter bekommt trotz Putschversuchsmehr Lohn. Für engagierte Demokraten und Antifaschisten ist MaaßensBeförderung eine Ohrfeige, für die radikale Rechte eine Bestätigung.Daraus folgt mehr Politikverdrossenheit und Diskursverschiebung.Die Krise ist institutionell. Seehofer fördert aktiv eineAutokratisierung der Staatsapparate. Der aufmüpfige rechte Rand derBeamtenschaft fühlt sich nun sicher. Der Verfassungsschutz wird auchunter seinem neuen Chef die Demokratie gefährden - statt sie zubeschützen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell