Berlin (ots) - Der Datenexperte Thilo Weichert befürchtet einenMissbrauch des Kfz-Notrufsystems "eCall", das ab April verpflichtendin alle neuen Personankraftwagen eingebaut wird. "Die bordeigene'eCall'-Einheit ist als Schnittstelle zwischen Auto und Internetkonzipiert. Das aus Datenschutzsicht ursprünglich weitgehend neutraleAuto wird so schnell zur Datenschleuder", schreibt Weichert in einemGastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neuesdeutschland" (Freitagausgabe). Halter und Fahrer könnten sich zwaraussuchen, welche Zusatzdienste sie über das System in Anspruchnehmen. Allerdings ist nach Auffassung des ehemaligenDatenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein zu befürchten, dass"sich das Datenabsaugen, das wir vom Internet kennen, hierwiederholt": Schon heute würden sich Hersteller bei teuren FahrzeugenPauschaleinwilligungen zur Übermittlung von Fahrdaten geben lassen."Von einem ausgeprägten Datenschutzbewusstsein ist bei manchenHerstellern heute noch wenig zu erkennen", meint Weichert.