neues deutschland: DIW-Ökonomin Wrohlich für Abschaffung des Ehegattensplittings

Berlin (ots) - Die Steuerexpertin Katharina Wrohlich plädiert fürdie Abschaffung des Ehegattensplittings. Das bisherige Modell setze"negative Erwerbsanreize" für Frauen, sagte die Ökonomin am DeutschenInstitut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Interview mit der inBerlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Montagsausgabe). "Knapp oberhalb der Minijobgrenze gibt es sogarKonstellationen, bei denen Familien unterm Strich nach Steuernweniger Geld zur Verfügung haben, wenn die Frau arbeitet statt zuHause zu bleiben", so Wrohlich. Von einer stärkerenIndividualbesteuerung wie in anderen europäischen Ländern würdenAlleinerziehende profitieren und Paare, die Kinder haben und nicht zuden einkommensstärksten 30 Prozent gehören. "Dem Fiskus würde dieszudem Mehreinnahmern von rund 15 Milliarden Euro jährlich bringen",erklärte Wrohlich ein vom DIW simuliertes Steuermodell, bei dem derGrundfreibetrag auf den Ehepartner oder die Ehepartnerin übertragenwerden könnte.