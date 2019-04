neues deutschland: DIW: Niedriglohnsektor größer als bisher angenommen

Berlin (ots) - In Deutschland gibt es einer neuen Studie zufolgedeutlich mehr Niedriglohnjobs als bisher angenommen. Im Jahr 2017wurden demnach 24,5 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisselediglich mit einem Niedriglohn vergütet. Das ergibt die Analyse desDeutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die derTageszeitung "neues deutschland" vorab vorliegt und über die sie inihrer Mittwochausgabe berichtet.Die Forscher haben erstmals nicht nur den Hauptjob vonBeschäftigten betrachtet, sondern auch Nebentätigkeiten wie Minijobs,weil dafür nun ausreichend Daten vorlagen. Die Auswertung zeigt,"dass es im Jahr 2017 über neun Millionen Beschäftigungsverhältnissemit einem Lohn unterhalb der Niedriglohnschwelle gab, was einemAnteil von rund einem Viertel aller Beschäftigungsverhältnisseentspricht", so das DIW. Das sind rund eine Million Niedriglohnjobsmehr als nach bisherigen Analysen, in denen lediglich dieHaupttätigkeit berücksichtigt wurde.Frauen, junge Erwachsene und Ostdeutsche werden demnach besondersoft gering vergütet.Die große Zahl von Geringverdienern sei »beunruhigend«, nichtzuletzt wegen der stark steigenden Mieten, sagte DIW-Forscher MarkusGrabka dem "nd". Zudem sei ein niedriges Gehalt oft ein zentralerFaktor für Altersarmut.Um den Niedriglohnsektor einzudämmen, plädiert der Forscher füreine Reform der Minijobs. »Würde man die Verdienstgrenze bei Minijobsabsenken, könnte die Zahl der geringfügig und entsprechend häufigschlecht entlohnten Beschäftigungsverhältnisse reduziert werden«, soGrabka. Minijobs könnten dann in sozialversicherungspflichtigeTeilzeit- oder Vollzeitstellen umgewandelt werden. Konkret schlägtGrabka vor, die Verdienstgrenze bei Minijobs auf 200 oder 250 Euro zusenken. Derzeit dürfen Minijobber bis zu 450 Euro im Monat verdienen.Gefragt sei auch eine "offensivere Lohnpolitik".Als Niedriglöhne gelten Verdienste, die unter 10,80 Euro proStunde liegen.Betrachtet man nur die Hauptjobs von Beschäftigten, lag derNiedriglohnanteil laut DIW bei 22,5 Prozent und damit zweiProzentpunkte niedriger als bei der neuen Betrachtung, die auchNebentätigkeiten berücksichtigt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell