neues deutschland: DGB will Minijobs abschaffen

Berlin (ots) - DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach hat sichfür die Abschaffung von Minijobs ausgesprochen. »Es ist Zeit für einegrundlegende Minijobreform", sagte sie der Tageszeitung "neuesdeutschland" (Mittwochausgabe). "Wir wollen, dass Minijobsumgewandelt werden in Teilzeit- oder Vollzeitjobs im Schutz derSozialversicherung«, so Buntenbach. Gerade in Zeiten, wo eswirtschaftlich gut gehe, sei es wichtig, das Thema anzugehen. "Wennwir das nicht jetzt machen, wird man dieses Unding nie beseitigen."Buntenbach kritisierte, dass die Minijobs selten in reguläre Jobsführten: "Der Minijob ist ein Instrument, das in der Kriseentstandenen ist und eigentlich nur zur Überbrückung dienen sollte.Was wir aber sehen ist, dass sich das stark verfestigt hat. Übergängein sozialversicherungspflichtige Beschäftigung werden verbaut, oderdiese sogar ersetzt."Der DGB schlägt in einem Grundsatzpapier zu dem Thema vor, diegeringfügige Beschäftigung abzuschaffen und schon ab dem ersten Eurodie Arbeitnehmer*innen in die Sozialversicherung einzubeziehen. DasKonzept dazu nennt sich »Arbeitnehmer-Entlastungsbeitrag«. Bei sehrniedrigen Einkommen sollen in diesem Konzept die Beiträge aufArbeitgeber und Beschäftigte unterschiedlich verteilt werden, so dassder Anteil der Beschäftigten schrittweise steigt, während dieBelastung für die Arbeitgeber sinkt. Ab 850 Euro Nettoeinkommen solldann die paritätische Finanzierung greifen. So sollen Anreize in denBetrieben geschaffen, das Arbeitsvolumen auszuweiten, wenn es von denBeschäftigten gewünscht wird.Laut dem DGB arbeiteten 2017 rund 7,5 Millionen Menschen inDeutschland in Minijobs. Für 4,7 Millionen von ihnen war das dieeinzige Einkommensquelle.--Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell