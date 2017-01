neues deutschland: DGB-Vorstandsmitglied Körzell: Zurückdrängung von Minijobs ist Erfolg des Mindestlohns

Berlin (ots) - Zwei Jahre nach Einführung des Mindestlohns ziehtDGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell eine positive Bilanz: "DieZurückdrängung von Minijobs war beabsichtigt und ist ein Erfolg desGesetzes." In Westdeutschland sei die Zahl der geringfügigenBeschäftigungen um 1,9 Prozent und in Ostdeutschland um 4,6 Prozentgesunken. Die Kritik arbeitgebernaher Wissenschaftler, durch denMindestlohn seien 60 000 neue Jobs nicht geschaffen worden, gehtdaher nach Körzells Ansicht "ins Leere". Im Interview erklärt er, derMindestlohn sei lediglich die unterste Haltelinie. "Unser Ziel istes, Tarifverträge abzuschließen, die deutlich darüber liegen." Esgebe aber Bereiche, in denen die Arbeitgeber sich Verhandlungenentziehen und die Gewerkschaften derzeit nicht stark genug seien,diese Situation zu ändern. Einige Arbeitgeber glaubten auch,Tarifverträge seien für sie jetzt kein Thema mehr, weil es eineallgemein gültige und gesellschaftlich akzeptierte Untergrenze gibt."Das ist falsch", so Körzell. Er fordert die Ausweitung vonKontrollen zur Einhaltung der Lohnuntergrenze und die Abschaffung vonAusnahmen. So hätte etwa die Sonderregel für Langzeitarbeitslosenicht funktioniert. "Ein Großteil dieser Menschen ist einfachabgehängt vom Arbeitsmarkt. Sie brauchen mehr und bessereQualifizierungsmöglichkeiten und keine Ausnahmen vom gesetzlichenMindestlohn."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell