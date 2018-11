neues deutschland: DEFA-Schauspieler Horst Schulze gestorben

Berlin (ots) - Wenn er auftrat, und er tat es bis ins hohe Altervor allem mit Goethe, dann wirkte das immer würdevoll. Jetzt ist derbekannte Schauspieler und Opernsänger Horst Schulze im Alter von 97Jahren verstorben, wie die Tageszeitung "neues deutschland" ausFamilienkreisen erfuhr. Schulze, Sohn eines Arbeiters, besuchte nachseiner Schlosserlehre eine Opernschule in Dresden. In der Elbe-Stadthatte er auch seine ersten Auftritte als Opernsänger. Nach demZweiten Weltkrieg trat er zudem als Schauspieler im Theater auf. 1958startete er seine Karriere als Schauspieler in DEFA- undFernsehfilmen der DDR. Er wirkte in zahlreichen Folgen der Krimiserie"Polizeiruf 110" mit. Auch nach 1990 hatte er noch Gastauftritte,etwa im "Tatort" der ARD. Der gebürtige Dresdner verstarb bereits am24. Oktober in Berlin.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell