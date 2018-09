neues deutschland: In Chemnitz trat der Schulterschluss der extremen Rechten offen zutage.

Berlin (ots) - Chemnitz - die Stadt wird weiter im Fokus bleiben.Das liegt nicht nur an den weiterhin stattfindenden Aufmärschen vonRechts und den ebenso stattfindenden Gegenprotesten. In Chemnitzvollzog sich offen sichtbar und gewollt offen sichtbar derSchulterschluss der extremen Rechten. Die im Bundestag vertretene AfDvermied es bisher, allzu offen mit Gruppen wie Pegida, Identitärenund anderen Akteuren im extrem rechten Spektrum in Verbindunggebracht zu werden, obwohl Vernetzungen und Verbindungen vielfachlange existieren. Nun liefen Vertreter von AfD, Pegida zusammen mitNazi-Hooligans in einer Demonstration zusammen. Damit wirft die AfDden Deckmantel einer »Abgrenzung« nach »ganz rechts außen« ab. Umsobeschämender ist weiteres Lavieren und Herunterspielen dessen, was inChemnitz - aber nicht nur dort - gerade passiert. Besonders vonseitender sächsischen CDU, die in Hilflosigkeit und Panik vor denLandtagswahlen auch noch einen jahrzehntealten Glaubenssatz über Bordgeworfen hat - fraglich, ob er für Sachsen jemals galt. Nämlich, dassPositionen rechts der Union tabuisiert und isoliert werden müssen.Stattdessen rückt eine Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU immer mehrin den Bereich des Möglichen. Mit einer AfD, die auch Auffangbeckenfür die extreme Rechte ist, die glaubt, sich nicht mehr verstellen,nicht mehr über sich täuschen zu müssen. Die die Machtfrage stellenwill. Nicht zufällig jetzt, nicht zufällig in Sachsen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell