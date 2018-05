neues deutschland: Chef des Berliner Mietervereins Reiner Wild fordert staatlichen Eingriff bei Bodenpreisen

Berlin (ots) - Reiner Wild, Geschäftsführer des BerlinerMietervereins, verlangt den Bau von deutlich mehr Sozialwohnungen inder Hauptstadt. »Wenn ich natürlich beim Erwerb von Grundstücken 2000Euro pro Quadratmeter zahlen muss, dann kann ich keinen sozialenWohnungsbau mehr treiben«, sagt Wild der in Berlin erscheinendenTageszeitung »neues deutschland« (Dienstagsausgabe). »Das zeigt, dasswir an der Stelle in die Bodenpreisentwicklung eingreifen müssen,sonst wird es nicht gehen«, so Wild weiter.»Es kann nicht sein, dass Private auf Bauland sitzen und durch denjährlichen Wertzuwachs ihr Vermögen am Ende bei der Veräußerung danndeutlich erhöhen können«, erklärt Reiner Wild und zeigte sich auchoffen gegenüber der Verstaatlichung des Grundes, allerdings nichtnach den derzeitigen Regelungen. »Wenn nach derzeitiger Gesetzeslageenteignet wird, also mit einer Entschädigung zum Verkehrswert, dannhabe ich zwar möglicherweise den Grund und Boden, aber eineinsolvente Kommune«, umreißt Wild das Problem. »Der Grund solltetatsächlich als Daseinsvorsorge begriffen werden«, fordert derGeschäftsführer des Mietervereins.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell