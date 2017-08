neues deutschland: CEO-Aktivist: Einfluss von Unternehmen und Lobbygruppen auf EU-Politiker stetig gewachsen

Berlin (ots) - Mit dem Forschungsprogramm "Horizon 2020" hat sichdie Ausrichtung der europäischen Großindustrie zugunsten derGroßindustrie verschoben. Diesen Vorwurf erhebt Martin Pigeon von derin Brüssel ansässigen Nichtregierungsorganisation Corporate EuropeObservatory (CEO) gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung"neues deutschland" (Samstagausgabe). Pigeon kritisiert vor allem,dass in den zurückliegenden Jahren der Einfluss von Unternehmen undLobbygruppen auf die Politiker der Europäischen Union stetiggewachsen sei. "Horizon 2020 ist mit einem Volumen von über 70Milliarden Euro das weltweit größte Programm zur Förderung vonForschung und Wissenschaft. In dem 2014 gestarteten Programm hättensich, so Pigeon, im Vergleich zu seinem Vorgängerprogramm dieForschungsausgaben für Public-Private Partnerships (PPP), Projekte inKooperationen mit Industriebetrieben, von neun auf über 20 Prozentmehr als verdoppelt. Oftmals stünden zudem Gutachter, die fürEU-Behörden Expertisen anfertigen sollen, in einemInteressenkonflikt. Pigeon: "Nehmen wir EFSA, die wichtigeEuropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die jedes einzelneProdukt, das in die Supermärkte kommen soll, genehmigen muss. Unserenaktuellen Untersuchungen zufolge hat fast jeder Zweite (46 Prozent),der für EFSA Gutachten schreibt, Interessenkonflikte. Das heißt, eroder sie wurde entweder direkt von einer EU-geförderten Firma bezahltoder hat in den letzten fünf Jahren für sie gearbeitet."Pigeon sieht sich in seiner Kritik durch das EU-Parlamentbestätigt. So hat die sozialdemokratische spanische EU-AbgeordneteSoledad Cabezón Ruiz vor wenigen Wochen in einem Bericht die Frageaufgeworfen, ob Großunternehmen weiterhin mit Mitteln aus "Horizon2020" gefördert werden sollten.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell