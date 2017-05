neues deutschland: CDU-Stadtrat Kühne: Berlin-Pankow bräuchte 20 Schulstandorte bis 2030

Berlin (ots) - Der Schulstadtrat des Berliner Bezirks Pankow,Torsten Kühne (CDU), fordert vom Senat mehr Anstrengungen imSchulneubau. »Wenn Sie mich fragen, wie viele Schulen ich bräuchte,sage ich: 20«, erklärte Kühne im Interview mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Montagsausgabe). DieSchulbauten müssten bis 2030 entstehen, so Kühne. Bereits jetzt seiPankow der größte Bezirk, der außerdem am stärksten wachse. Schon imSchuljahr 2024/2025 werde man gut 8000 Schüler mehr in Pankow haben.Kühne erklärte gegenüber »nd«, ihm sei natürlich völlig klar, dassder Zuwachs nicht nur über Neubau abgedeckt werden könne. »Wir prüfenbei allen Sanierungsvorhaben, wo wir ausbauen können«, sagte derStadtrat der Zeitung. In den kommenden zehn Jahren sollen in Pankownach bisheriger Planung sieben neue Schulen gebaut werden, zwei davonin Schnellbauweise. Ein Grundproblem beim Schulneubau in derHauptstadt ist laut Kühne die lange Dauer: Neun Jahre dauere es, bisein Neubau fertig ist. Ein weiteres Problem seien die komplexenZuständigkeiten: »Wenn Sie eine Schule neu planen, haben Sie es mitmindestens drei Senatsverwaltungen zu tun: Finanzen, Bildung undStadtentwicklung. Manchmal noch Umwelt.« Man habe keinErkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, so derCDU-Politiker.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell