neues deutschland: Buskontrollen der Berliner Polizei nach G20-Gipfel liefen zunächst auf falscher Rechtsgrundlage

Berlin (ots) - Die Buskontrollen der Berliner Polizei nach demG20-Gipfel wurden zunächst auf einer falschen Rechtsgrundlagedurchgeführt. Das geht aus einer bislang nicht veröffentlichtenAntwort der Verwaltung von Innensenator Andreas Geisel (SPD) auf eineAnfrage der LINKE-Abgeordneten Niklas Schrader und Hakan Tas hervor,über die die in Berlin erscheinende Tageszeitung »neues deutschland«(Freitagsausgabe) berichtet. Demnach führte die BerlinerBereitschaftspolizei »aufgrund eines Übermittlungsfehlers«, wie es inder Antwort auf die Parlamentsanfrage heißt, Kontrollen zurIdentitätsfeststellung von Straftätern und nicht von Zeugen durch.Die Innenverwaltung erklärt: »Die dort eingesetzten Kräfte gingenirrtümlich davon aus, dass sich unter den zu kontrollierendenPersonen Tatverdächtige schwerer Straftaten befanden, welche sichwährend des G20-Gipfels in Hamburg ereignet hatten.«Laut Angaben der Behörde bezog sich die irrtümliche Annahme aufden Kontrollort und den rechtlichen Status der zu überprüfendenPersonen, einschließlich der zugrunde liegenden Rechtsgrundlage. EineHundertschaft der Bereitsschaftspolizei hatte offenbar zuvor überdiesden Autobahn-Rasthof verwechselt, auf dem die Kontrolle stattfindensollte: Statt in Stolper Heide in Brandenburg, wo der Einsatz laufensollte, kontrollierten die Beamten einen Bus auf dem Rasthof Stolpein Mecklenburg-Vorpommern.Von den am 9. Juli dieses Jahres eingesetzten 668 Polizistenwurden insgesamt 284 Personen kontrolliert, darunter auch Insassenvon zwei Linienbussen. Einige von der Polizeikontrolle betroffenePersonen erwägen nach Informationen des »neuen deutschland« zuklagen, um die Unrechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes im Nachhineinfeststellen zu lassen.