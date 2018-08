neues deutschland: Bundesweite Amnestie: Tausende Waffen abgegeben

Berlin (ots) - Die Bilanz der auf ein Jahr befristetenbundesweiten Waffenamnestie fällt in einzelnen Bundesländern sehrunterschiedlich aus. Dies ergab eine Recherche der Tageszeitung"neues deutschland" (Montagausgabe). In Niedersachsen wurden demnachbis zum 1. Juli insgesamt 9602 Schusswaffen abgegeben. Rund 20Prozent dieser Waffen waren laut Innenministerium in illegalemBesitz. Die Waffen würden nun ordnungsgemäß vernichtet.In anderen Bundesländern war die Zahl der abgegebenen Waffendeutlich geringer. In Thüringen waren nach Auskunft der zuständigenLandespolizeidirektion zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 1. Juli 2018nur 14 Langwaffen sowie 18 Kurzwaffen also »Pistolen,erlaubnispflichtige Signalwaffen, Schreckschusswaffen und umgebauteSchreckschusswaffen« abgegeben worden. Hamburg registrierte imAmnestiezeitraum 534 freiwillig übergebene Waffen. InMecklenburg-Vorpommern waren es 309 erlaubnispflichtige Waffen, inBrandenburg 113 Langwaffen, 251 Kurzwaffen und 21 Hieb- undStichwaffen. Für die Länder Sachsen-Anhalt, Berlin, Hessen, Bayern,Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen liegt noch keineAuswertungen vor.Im Mai 2017 hatte der Bundestag beschlossen, die Zahl »illegalzirkulierender Waffen zu verringern«. Ein Jahr lang konntenBürgerinnen und Bürger Pistolen oder Gewehre bei den Behördenabgeben. Sie mussten keine Strafverfolgung befürchten, auch wenn siedie Waffe nicht besitzen durften.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell