neues deutschland: Bundesregierung sieht mehr direkte Demokratie offenbar nicht als wichtig an, wie ihre Antwort auf eine LINKE-Anfrage deutlich macht

Berlin (ots) - Die Stärkung der direkten Demokratie durchSchaffung "weiterer Elemente der Bürgerbeteiligung" genießt bei derBundesregierung offenbar keine Priorität. Das zeigt eine Antwort aufeine schriftliche Anfrage der LINKE-Bundestagsabgeordneten HelinEvrim Sommer, die der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" vorliegt. Laut Koalitionsvertrag wollen CDU, CSU und SPDeine "Expertenkommission einsetzen, die Vorschläge erarbeiten soll,ob und in welcher Form unsere bewährte parlamentarisch-repräsentativeDemokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und direkterDemokratie ergänzt werden kann". Auf die Nachfrage von Sommer, welchekonkreten Schritte die Regierung bislang zur Einsetzung derKommission unternommen habe, antwortete das Bundesinnenministeriummit einem einzigen Satz: »Die Überlegungen der Bundesregierung sindnoch nicht abgeschlossen.« Zuletzt hatte das Haus von RessortchefHorst Seehofer (CSU) im Februar auf einen Grünen-Anfrage mitgeteilt,die »Vorbereitungen« zur Bildung der Expertenkommission seien »nochnicht abgeschlossen«. Im August 2018 hatte das Ministerium gegenüberLINKE-Abgeordneten schriftlich erklärt, man habe mit den »notwendigenorganisatorischen und inhaltlichen Vorarbeiten zur Einsetzung derExpertenkommission begonnen«.Für die Abgeordnete Sommer sind die Einlassungen »mehr alsbeschämend«. Die Bundesregierung habe offenbar kein Interesse»Bürgerinnen und Bürger auch auf Bundesebene an Entscheidungen direktzu beteiligen«, erklärte sie gegenüber »nd«. Der Unterausschuss»Bürgerschaftliches Engagement« des Familienausschusses desBundestages hatte bereits im September 2018 angesichts der sichverfestigenden »Distanz und Abkehr von bestehenden politischenInstitutionen« in einigen Bevölkerungsgruppen und der sinkendenWahlbeteiligung wie auch des Erstarkens rechtspopulistischer Kräfteauf die Dringlichkeit von mehr Elementen direkter Demokratieverwiesen.