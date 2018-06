neues deutschland: Bundesregierung kennt Zahl der unbesetzten Azubi-Stellen in der Pflege nicht

Berlin (ots) - Die Bundesregierung hat keine Informationendarüber, wie viele Ausbildungsplätze in der Pflege zur Verfügungstehen. Dies geht aus einer Antwort des Bundesfamilienministeriumsauf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die »neues deutschland«vorliegt. Demnach zählte man im Jahrgang 2016/17 bundesweit fast140.000 Azubis in der Alten-, Kranken- und Kinderpflege. Doch auf dieFrage des Bundestagsabgeordneten und LINKEN-Vorsitzenden BerndRiexinger, wie viele Azubi-Stellen für Pflegeberufe in den letztenfünf Jahren unbesetzt geblieben sind, muss das Ministerium einräumen,dass "keine Daten zu unbesetzten Ausbildungsstellen in der Pflege"vorliegen. Bernd Riexinger zeigte sich am Freitag verwundert überdiese Wissenslücke: »Schließlich ist es eine der zentralen Fragen desPflegenotstandes, wie mehr Menschen in Pflegeberufe kommen.« Esentstehe der Eindruck, so der LINKEN-Vorsitzende, »dass dieBundesregierung es lieber nicht so genau wissen will.«Christine Vogler, Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerates,sprach gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neuesdeutschland« (Samstagsausgabe) von einem »großen Manko«, dass dieRegierung hier keinen Überblick habe. »Es nutzt mir nichts zu wissen,wie viele Azubis eine Ausbildung begonnen haben. Ich muss stattdessenwissen, wie viele sie beenden«, so Vogler. Denn die Abbrecherquote inder Pflegeausbildung sei »sehr hoch«. Vogler schätzt sie auf 20 bis40 Prozent. Dass zudem viele Pflegekräfte später den Berufwechselten, weil die Belastungen zu groß seien, verschärfe die Lagezusätzlich. »Wir steuern da auf eine Katastrophe zu«, warnt Vogler,die eine Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Berlin-Wannseeleitet. Sie vermisst »ein Gesamtkonzept für die Zukunft der Pflege inDeutschland«. Wie schlecht die Planungen laufen, zeige auch derUmstand, »dass man zwar mehr Pflegekräfte ausbilden will, aber sichnicht darum kümmert, dass es auch genug Ausbilder gibt«. In derKrankenhauspflege etwa würden Ausbilder nicht einmal extra bezahlt.»Das läuft quasi ehrenamtlich«, kritisierte Vogler.Wie »neues deutschland« auf Nachfrage beimBundesfamilienministerium erfuhr, sind die Azubi-Zahlen hierrückläufig. Gab es in der Gesundheits- und Krankenpflege im Jahrgang2012/13 noch 70.082 Auszubildende, waren es 2016/17 nur noch 64.258 -ein Minus von fast 6000. Zwar nahm die Zahl der Azubis in derAltenpflege im gleichen Zeitraum um 10.000 zu, doch angesichts derhohen Fluktuation fällt dieses Plus viel zu mager aus. Der DeutschePflegerat warnt davor, dass bis 2030 rund 400.000 »professionellPflegende fehlen werden«.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell