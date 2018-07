neues deutschland: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe fordert bundesweites Register zur Dokumentation von Übergriffen auf Obdachlose - Senat verurteilt Angriff am S-Bahnhof Berlin-Schöneweide

Berlin (ots) - Die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft(BAG) Wohnungslosenhilfe, Werena Rosenke, fordert nach dem Angriffauf zwei Obdachlose am S-Bahnhof Schöneweide ein bundesweitesRegister, mit dem Übergriffe auf Wohnungslose dokumentiert werden.Rosenke sagte der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neuesdeutschland« (Dienstagausgabe): »Momentan werden Attacken nichtspeziell registriert, sondern nur allgemein unter Hasskriminalitätgespeichert.« Unter Hasskriminalität würden aber auch Angriffe aufPolizisten oder beispielsweise angezündete Porsche verzeichnet. »DieGewalt gegen Wohnungslose wird dadurch unsichtbar«, so Rosenke.Der Angriff vom Sonntagabend sorgte am Montag über Berlin hinausfür Entsetzen. Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linkspartei)verurteilte den Angriff auf zwei Obdachlose scharf. »Das ist eineverabscheuungswürdige Tat«, sagte Breitenbach dem »nd«. Leider sei esnicht das erste Mal, dass solche brutalen Angriffe auf obdachloseMenschen geschehen. »Sie dokumentieren, welche Verrohung in derGesellschaft voranschreitet«, sagte Breitenbach. Die Senatorinäußerte die Hoffnung, dass der oder die Täter bald gefunden und zurRechenschaft gezogen werden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell