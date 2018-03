neues deutschland: Buchautor Michael Butter: Weiße Männer über 40 besonders anfällig für Verschwörungstheorien

Berlin (ots) - War 9/11 eine Inszenierung der US-Regierung? Nichtwenige glauben das. Michael Butter hat ein Buch überVerschwörungstheorien geschrieben: "Nichts ist, wie es scheint"(Suhrkamp). Seit Jahren forscht der Tübinger Anglistik-Professor aufdiesem Gebiet. Im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland"(Dienstagausgabe) unterscheidet der Autor zwischen einerwissenschaftlichen Verwendung des Begriffes und einer Verwendung "alsMittel der Delegitimierung, um unliebsame Gedankengebäude zudisqualifizieren". Verschwörungstheorien gebe es bereits seitJahrhunderten und auch wenn das Internet zu ihrer Verbreitung "bisweit in die Mitte hinein" beitrage, hätten in früheren Zeiten mehrMenschen daran geglaubt als heute. Gegenwärtig, so Butter, "neigeninsbesondere diejenigen zu Verschwörungstheorien, die Verlustängstespüren und daher auch die populistischen Bewegungen der Gegenwarttragen: weiße Männer über 40."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell