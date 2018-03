Berlin (ots) - Die Schüsse auf den Wahlkampfkonvoi von Lula sindeine neue Drehung in der brasilianischen Gewaltspirale. "Brasilienbefindet sich in einer schweren politischen Krise", sagte GuilhermeBoulos der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Donnerstagausgabe). Für Boulos, der im Oktober alsPräsidentschaftskandidat der Partei für Sozialismus und Freiheit(PSOL) antritt, ist der Prozess gegen Lula eine Farce: "Die Justizverhält sich wie eine politische Partei, um Lula von den Wahlenauszuschließen. Es ist eine Sache Differenzen mit der PT zu haben -und die haben wir. Aber wir werden uns nicht zum Komplizen dieserJustiz machen."Für Brasiliens Zukunft fordert er einen tiefgreifenden Wandel:"Wir brauchen eine umfassende Demokratisierung des politischenSystems. Auch die Medien müssen demokratisiert werden. Danebenkämpfen wir für eine Agrarreform sowie für eine urbane Reform."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell