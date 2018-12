Berlin (ots) - Der in Brasilien in der Stichwahl gescheitertePräsidentschaftskandidat Fernando Haddad hält einen Durchmarsch derbrasilianischen Rechten unter Jair Bolsonaro für nicht ausgemacht."Ich bin mir nicht sicher, dass Jair Bolsonaro seine Rhetorik aufDauer so aufrechterhalten und in eine entsprechende Politik umsetzenkann", sagte Haddad der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Mittwochausgabe). Kurz vor dem Amtsantritt desrechtsradikalen Präsidenten in Brasilien am 1. Januar sieht der linkePolitiker die globale Linke gefordert: "Mehr denn je bin ich davonüberzeugt, dass wir international handeln müssen. Denn die Probleme,denen wir gegenüberstehen, sind sich weltweit ziemlich ähnlich. DieFinanz- und Wirtschaftskrise von 2008 und deren politischen Folgen,die wir ernten. Die Verluste der Krise sind sozialisiert worden, ohnedass die Linke darauf eine Antwort hatte", sieht Haddad globaleGründe für seine Niederlage in der Stichwahl am 28. Oktober.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell