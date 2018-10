neues deutschland: Brandenburgs Sozialministerin Karawanskij will nach Pharmaskandal auf verunsicherte Patienten zugehen

Berlin (ots) - Brandenburgs neue Gesundheits- und SozialministerinSusanna Karawanskij (LINKE) will die Empfehlungen der unabhängigenExpertenkommission zur Aufarbeitung des Lunapharm-Skandals umsetzenund auf die betroffenen Menschen zugehen. »Die Aufarbeitung imLandesgesundheitsamt findet statt. Wir haben eine Steuerungsgruppegebildet, die meinem Staatssekretär Andreas Büttner unterstellt ist«,erklärte Karawanskij der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neuesdeutschland« (Freitagausgabe). Derzeit schaue man auf Prozessabläufeim Gesundheitsministerium und auf die Kommunikation zwischenGesundheitsamt und Ministerium.Ob das Unternehmen Lunapharm tatsächlich unwirksame Präparate zurKrebsbekämpfung aus Griechenland in Deutschland in Umlauf gebrachthat, wie vermutet wird, ist weiter unklar. »Alle zurückgestelltenMedikamentenproben, deren Laboruntersuchung veranlasst wurde, warenin Ordnung«, sagte Karawanskij dem »nd«. Eine Restunsicherheit bleibejedoch. Um die Medikamenten- und Patientensicherheit zu verstärken,will die Gesundheitsministerin künftig die Zusammenarbeit mit derBundes- und der europäischen Ebene verbessern. Auch mit denBetroffenen will Karawanskij ins Gespräch kommen. »Wir müssen mit denverunsicherten Patienten sprechen, ihnen helfen, sie beschützen«,erklärte Karawanskij. Einige Patientenvertreter undSelbsthilfegruppen haben das Gesprächsangebot der Ministern bereitsangenommen. Darüber sei sie sehr froh, sagte Karawanskij.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell