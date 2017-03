neues deutschland: Brandenburgs Ministerpräsident Woidke für kostenfreie Bildung von der Kita bis zum Uni-Abschluss

Berlin (ots) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)hat sich zu dem langfristigen Ziel bekannt, die Kitagebühren imBundesland abzuschaffen. "In Zukunft geht es darum, den Spagat zuschaffen, gleichzeitig die Qualität anzuheben, also denBetreuungsschlüssel weiter zu verbessern, und schrittweise dieElternbeiträge zu reduzieren", sagte Woidke im Interview mit derTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). "Perspektivischsoll bei den unter Dreijährigen statistisch auf drei Kinder eineErzieherin kommen, und bei den Größeren eine Erzieherin auf achtKinder", fügte er hinzu. "SPD und LINKE sind sich absolut einig, dassBildung von der Kita bis zum Uniabschluss kostenfrei sein müsste.Doch das kostet den Staat eine Menge Geld. Darum wird uns das auchnur Schritt für Schritt und in einem mittleren bis längeren Zeitraumgelingen."Zur Agenda 2010 erklärte Woidke, diese sei "im Rückblick nichtfalsch. Wir hatten seinerzeit eine andere Situation. Ich glaube, dieArbeitsmarktreform war damals wichtig und richtig. Aber heute machenwir nicht Politik für die Zeit vor 2010, sondern für die kommendenJahre und Jahrzehnte. Deswegen müssen wir diskutieren, wie wir denReichtum in unserem Land künftig gerechter verteilen können." Dasschließt für Woidke gegebenenfalls "sinnvolle" Korrekturen an HartzIV ein. Als Beispiel nannte er die laufende Debatte über ältereBeschäftigte. "Wenn jemand 30 oder 35 Jahre gearbeitet hat underwerbslos wird, dann ist es vernünftig, ihn länger vernünftigabzusichern, für neue Arbeit zu qualifizieren und ihn nicht nach zweiJahren abzustempeln und zu sagen: 'Jetzt bist du ein Sozialfall undkommst da ganz, ganz schwer wieder raus.' Das sollte sich ein Landwie Deutschland nicht nur leisten können, sondern wir müssen uns dasleisten."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell