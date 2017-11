neues deutschland: Brandenburgs LINKE-Finanzstaatssekretärin Trochowski: Steuern auf niedrige Einkommen in Griechenland viel zu hoch

Berlin (ots) - Brandenburgs Finanzstaatssekretärin DanielaTrochowski (LINKE) hält den griechischen Eingangssteuersatz von 22Prozent für viel zu hoch. Auf 94 Milliarden Euro summieren sich dieSteuerschulden der Griechen bei ihrem Staat. Viele Einwohner könntenbeim besten Willen nicht zahlen, weil sie zu arm sind, so Trochowski.Es gebe in Griechenland keinen Freibetrag wie in Deutschland, wo einGrundbetrag von fast 9000 Euro nicht der Einkommensteuer unterliegt,sagte Trochowski der Tageszeitung "neues deutschland"(Samstagausgabe). Auch kleinste Einkommen werden in Griechenlandbesteuert. Von 85 Prozent der Steuerschuldner habe der griechischeStaat jeweils unter 3000 Euro zu erwarten. Diese Menschen seien aberzusammen nur zwei Prozent der zu zahlenden Steuern schuldiggeblieben. Dagegen gehen 80 Prozent der Steuerschuldensumme auf dasKonto von nur einem Prozent der Steuerzahler. Zudem sei dergriechische Spitzensteuersatz mit 45 Prozent zu niedrig, bemängelteTrochowski.Trochowski war Anfang November drei Tage in Athen. Brandenburghilft Griechenland beim Aufbau einer effektiven Steuerverwaltung undberät das dortige Finanzministerium bei der Einführung einerneunmonatigen Ausbildung für Finanzbeamte. Bisher gibt es dafür inGriechenland keine gründliche Ausbildung, sondern nur einedreiwöchige Schulung.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell