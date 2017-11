neues deutschland: Brandenburgs Finanzminister Görke: Abgesagte Kreisgebietsreform Lehrstück für Meinungsstreit

Berlin (ots) - Brandenburgs Finanzminister tut es nicht leid umdas viele Geld, das für Veranstaltungen und Gutachten zurVorbereitung der Kreisgebietsreform ausgegeben wurde, die nun aberausfällt. "Ich bin froh darüber, dass diese Foren stattfanden.Immerhin haben sie ein gründliches Nachdenken über die zukünftigeVerwaltung im Land in Gang gebracht. Das müssen und können wirweiterhin nutzen", sagte Görke im Interview mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe)."Sie waren zum Teil auch ein Lehrstück für Meinungsstreit, wie manihn in Zukunft nicht weiterführen sollte: es geht nichts voran, wennman Debatten benutzt, um den anderen Partner zu besiegen.Veränderungen können nur gelingen, wenn der Weg von vielen getragenwird. Das gilt übrigens nicht nur für Kreisgebietsreformen, das giltfür jede gesellschaftliche Debatte, auch zum Beispiel für Debatten inunserer Partei Die LINKE."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell