neues deutschland: Brandenburger LINKE will Doppelspitze ermöglichen

Berlin (ots) - Die Brandenburger Linkspartei will auf ihremkommenden Landesparteitag am Sonntag in Potsdam eine Doppelspitzeeinführen. In Paragraf 18, Absatz 1a, der Satzung soll eingefügtwerden, dass eine Landesvorsitzende, ein Landesvorsitzender oder»zwei Landesvorsitzende unter Berücksichtigung der Mindestquotierung«gewählt werden können, heißt es in einem Antrag, der der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Freitagausgabe)vorliegt. Die Zustimmung zu der Satzungsänderung, die vomLandesvorstand, der Landesarbeitsgemeinschaft Frauen und derLinksjugend Solid eingereicht wurde, gilt als wahrscheinlich. Voreinem Jahr war eine entsprechende Satzungsänderung beim Parteitagnoch gescheitert.Zum Tragen kommen würde der Passus erstmals bei der turnusmäßigenNeuwahl der Landesspitze im März 2018. Der aktuelle Landeschef derBrandenburger LINKEN, Christian Görke, hatte bei seiner vergangenenWiederwahl erklärt, die nächste Parteivorsitzende solle ein Frauwerden. Insgesamt will die Brandenburger Linkspartei in Zukunftdeutlich mehr Frauen in Spitzenpositionen bringen. Bereits auf demkommenden Landesparteitag soll Anja Mayer als Landesgeschäftsführeringewählt werden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell