neues deutschland: Brandenburg will Umgehung der Grunderwerbssteuer in der Landwirtschaft unmöglich machen

Berlin (ots) - Ortsfremde Investoren kaufen Anteile anAgrarbetrieben, umgehen so die Grunderwerbssteuer und entziehen dentraditionellen Agrargenossenschaften die landwirtschaftlicheNutzfläche und damit die Existenzgrundlage. Im Landtag Brandenburgwird am Donnerstag ein Antrag von SPD und LINKE behandelt, dierot-rote Landesregierung solle sich beim Bund für Regelungen gegensolche Deals einsetzen. "Landnahmen gibt es längst nicht mehr nur imglobalen Süden oder in Osteuropa, sondern direkt vor unserer Haustür,und die Entwicklung zeigt, dass sich Boden in immer weniger Händenbefindet", erklärt die Landtagsabgeordnete Anke Schwarzenberg (LINKE)im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland"(Mittwochausgabe). Die LINKE wolle "eine ortsansässigeLandwirtschaft, die die Lebensmittelversorgung und -souveränitätsichert, erst Recht in Zeiten des Klimawandels". Dafür müsse dieLandwirtschaft vor explodierenden Bodenpreisen geschützt werden.