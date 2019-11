neues deutschland: Blaues Auge - Kommentar zum Beschluss des Bundestags, den Solidaritätszuschlag weitgehend abzuschaffen

Berlin (ots) - Man kann sagen, dass die Wirtschaft noch mal mit einem blauenAuge davon gekommen ist. Mit einem Miniwachstum von 0,1 Prozent von Juli bisSeptember ist sie nur knapp einer Rezession entkommen. Und keiner weiß, was dienächsten Monate so bieten. Die Zeichen deuten zumindest darauf hin, dass esnicht so gut laufen wird.Dass der Bundestag in dieser Lage die fast vollständige Abschaffung desSolidaritätszuschlags beschloss, wird sich noch rächen. Hauptsächlichprofitieren davon Gut- und Besserverdiener. Die geben das Mehr im Geldbeutelbekanntlich eher nicht aus, sondern stecken es ins Sparschwein. Derkonjunkturelle Effekt geht also gen null. Ebenso verhält es sich mit einerAbsenkung der Unternehmenssteuer, wie es die Wirtschaftslobby und ihrLautsprecher Peter Altmaier angesichts der Flaute schon länger fordern und dafürnun auch Unterstützung von der Kanzlerin bekommen. Dies wären nur sinnloseSteuergeschenke, die dem Staat Einnahmen entziehen, die er im Falle einer Krisedringend zum Gegensteuern braucht. Stattdessen braucht es Pläne für einKonjunkturprogramm sowie Investitionen in eine klimaneutrale und digitaleZukunft, die auch die Binnennachfrage und damit die Konjunktur stützen würden.Vor allem wäre es nicht verkehrt, wenn die Politik sich mal Gedanken machenwürde, wie man die Menschen besser sozial auffangen kann, falls es zuMassenentlassungen kommt. Denn gefeuerte Angestellte können sich vonSteuergeschenken für Reiche und Firmen nichts kaufen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell