neues deutschland: Bislang zehn Anträge für Lang-Lkw in Brandenburg

Berlin (ots) - Zehn Unternehmen haben bislang beimVerkehrsministerium Brandenburgs die Genehmigung zum Einsatz vonLang-Lkw auf den dafür zugelassenen Strecken im Land beantragt. Dasbestätigte Ministeriumssprecher Steffen Streu der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagsausgabe) aufNachfrage. Zwei Speditionsunternehmen, die schon mit je einem derüberlangen Fahrzeuge am zum Jahresende abgeschlossenen Feldversuch inBrandenburg teilgenommen hatten, sei die Genehmigung bereits erteiltworden. Der Sprecher verwies darauf, dass in Brandenburg der Einsatzvon Lang-Lkw ausschließlich auf dem sogenannten Positiv-Netz - imWesentlichen auf ausgewählten Autobahnen ausgehend vom südlichen undwestlichen Berliner Ring in Richtung Süden (A11/A13 sowie A9), Westen(A2) und Norden (A24/A19) gestattet sei. Zudem dürften die 25,25Meter langen Fahrzeuge ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen nichtüberschreiten.