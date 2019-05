neues deutschland: Bezirk Pankow will Kulturstandort im Berliner Ernst-Thälmann-Park erhalten

Berlin (ots) - Der Kulturstandort im Ernst-Thälmann-Park imBerliner Ortsteil Prenzlauer Berg wird erhalten. Darüber informierteder Bezirksbürgermeister von Pankow, Sören Benn (LINKE), im Gesprächmit der sozialistischen Tageszeitung "neues deutschland". Wie dieZeitung in ihrer Montagsausgabe berichtet, rücke der Bezirk derzeitverstärkt die soziokulturelle Infrastruktur in den Ortsteilen in denFokus.»Wir werden zum Beispiel den Kulturstandort Ernst-Thälmann-Parksanieren und zukunftsfähig machen«, sagt Sören Benn der Zeitung. Fürdie bekannten Einrichtungen, neben der »Wabe« und dem »Theater untermDach« auch die Galerie, werde eine gemeinsame Dachmarke entwickelt.Der LINKE-Kommunalpolitiker, seit Oktober 2016 Bürgermeister deseinwohnerstärksten Berliner Bezirks, berichtet in einerZwischenbilanz der Legislatur über große Wohnungsbauvorhaben, denNachholbedarf bei Schulen und Verkehrsinfrastruktur und den Umgangmit Einwohnerinitiativen.Er selbst habe dabei gelernt, dass Bürgerbeteiligung heißt, dieLeute an der Planung zu beteiligen, ihre Vor-Ort-Kompetenzeinzubeziehen und zudem die Verwaltung zu Qualität zu drängen, soBenn. »Wenn eine Verwaltung ihre Sachen offen und verständlichvorlegt, dann kriegst du Leute auch.«Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell