neues deutschland: Besetzer in Berlin-Kreuzberg dürfen bis zum 14. Oktober bleiben - Verhandlungen mit Eigentümer

Berlin (ots) - Die Räumungsfrist für das besetzte Haus in derGroßbeerenstraße 17a in Berlin-Kreuzberg ist verlängert worden. Dasbestätigten sowohl die an der Besetzung beteiligten Aktivisten, wieauch die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger auf Anfrage der inBerlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Mittwochausgabe). Bei einem zweiten Treffen am Montag zwischenHauseigentümer, Aktivisten und Schmidberger, war die bereits amSamstag ausgehandelte Räumungsfrist von einer Woche bis zum 14.Oktober verlängert worden. In dieser Zeit sollen Verhandlungenzwischen der sogenannten Hausprojektgruppe, wie sich die Besetzernennen, und dem Hauseigentümer "Aachener Siedlungs-undWohnungsgesellschaft mbh" zur Raumnutzung stattfinden. In einemersten Nutzungsvertrag war den Aktivisten zugesichert worden, dieRäumlichkeiten einer leerstehenden Wohnung im ersten Stock zu nutzen.Für die Räume sollen in den kommenden Tagen Schlüssel ausgehändigtwerden."Es ist sehr erfreulich, dass sich der Eigentümer derartkooperativ und gesprächsbereit zeigt und bereit ist, Verhandlungen inRuhe zu ermöglichen", sagte Schmidberger dem "nd". Insgesamtbeschrieb sie das Treffen zwischen Aktivisten undWohnungsgesellschaft am Montag als offen und konstruktiv. "DerEigentümer hat in Aussicht gestellt, dass er durchaus bereit wäre,auf die Bedarfe des Kiezes einzugehen. Ich denke, wir sind auf einemguten Weg."Am Samstag hatten Aktivisten Wohnungen in dem seit Jahren leerstehenden Haus besetzt. 50 bis 60 Menschen protestierten lautPolizeiangaben vor dem Haus angesichts der Wohnungsnot in Berlin mitständig steigenden Mieten gegen Leerstand. Die Grünen-Abgeordnetehatte zuvor öffentlich Verständnis für Besetzungen gezeigt undzwischen den Parteien vermittelt.