neues deutschland: BesD-Sprecherin zieht Bilanz nach zwei Jahren Prostituiertenschutzgesetz: Sondergesetze schaden Sexarbeiterinnen

Berlin (ots) - Die Sexarbeiterin und Sprecherin desBerufsverbandes Sexarbeit (BesD) Charly Hansen fordert die Politikauf, das Prostituiertenschutzgesetz wieder abzuschaffen. Es war am 1.Juli 2017 in Kraft getreten. "Das Gesetz ist komplett gescheitert",sagte Hansen im Interview mit der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe). "Die meisten Länderhaben die Bestimmungen nicht fristgerecht umgesetzt, was für vieleKolleginnen Arbeitsausfälle und Stress bedeutet hat." ZahlreicheKleinstbetriebe hätten in den letzten zwei Jahren schließen müssen."Behördenmitarbeiter gucken mit der Taschenlampe, ob ein Kondom aufdem Penis ist", kritisiert Hansen die mit dem Gesetz einhergehendenKontrollen. Sämtliche Sonderregeln schadeten Sexworkern in der Regeleher. "Gegen Arbeitsausbeutung, Vergewaltigung und alle anderenMissstände in unserer Gesellschaft gibt es bereits Gesetze", soHansen.