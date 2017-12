neues deutschland: Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther: Radwegeausbau kommt voran - Neues Personal für Planungen eingestellt

Berlin (ots) - Die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehrund Klimaschutz hat nach Ansicht der Senatorin Regine Günther(parteilos,für Grüne) die Planung für erste geschützteRadfahrstreifen und Radschnellwege ein gutes Stück vorangebracht. Dassagte Günther im Interview mit der in Berlin erscheinendenTageszeitung »neues deutschland« (Mittwochausgabe). »Wir haben beider Infra Velo GmbH, die neue, bezirksübergreifende Radwege planenwird, eine Geschäftsführung und acht von insgesamt 30 Beschäftigteneingestellt. In den Bezirken sind 14 von 24 neuen Radplanerstellenbesetzt. In meinem Haus sind ab Januar zehn neue Stellen für dieRadinfrastruktur besetzt«, sagte Günther dem »nd«. Allerdings suchedie Tiefbauabteilung in der Senatsverwaltung nach wie vor Ingenieure.Es sei eine »unrealistische Erwartung, dass in zwölf Monaten inBerlin eine neue Infrastruktur sichtbar werden kann«, so dieSenatorin.Erste Erfolge verbucht die Senatorin nach einem Jahr Tätigkeitauch für die »Task Force Beschleunigung« im ÖffentlichenPersonennahverkehr. »Für die Tramlinie M1 sind Verbesserungen zumFahrplanwechsel im Dezember umgesetzt worden, für die Buslinien M27,136/236 und die neue Linie X36 hat die Umsetzung begonnen, dieStraßenbahnen M4 und die M6 folgen im Frühjahr 2018«, erklärtGünther.»Insgesamt können wir mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 in dennächsten zwei Jahren 150 zusätzliche Stellen besetzen«, so Güntherweiter. Sie ist zuversichtlich, auch das nötige Personal zu finden.»Nach der Teilung des Ressorts in die Senatsverwaltung fürStadtentwicklung und Wohnen und die Senatsverwaltung für Umwelt,Verkehr und Klimaschutz fehlte Personal gerade in derPersonalabteilung. Das hat es natürlich nicht leichter gemacht. Ausdiesem Tal sind wir jetzt langsam draußen«, sagte die Senatorin.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell