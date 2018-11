neues deutschland: Berliner Wirtschaftssenatorin Pop will Vergabemindestlohn in der Hauptstadt schrittweise auf 11,30 Euro anheben

Berlin (ots) - Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne)plant eine schrittweise Erhöhung des Vergabemindestlohns. »Wir wollendie Menschen am Wirtschaftswachstum teilhaben lassen«, sagte Pop derin Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«(Mittwochausgabe). Man orientiere sich dazu an den Eingangsstufen desÖffentlichen Dienstes. »Daraus«, so Pop, »ergibt sich ein Korridorzwischen 10,50 und 11,30 Euro, den wir als Vergabemindestlohn imGesetz festlegen wollen.« Natürlich sei darüber hinaus diePerspektive, dass man Schritt für Schritt zu einem alterssicherndenMindestlohn komme. Wirtschaftssenatorin Pop arbeitet derzeit an einerVorlage für eine Novellierung des Berliner Vergabegesetzes, parallellaufen dazu Gespräche in der rot-rot-grünen Koalition. Die SPD hattezuletzt einen Vergabemindestlohn von 12,63 Euro in die Debatteeingebracht. »Hier ist aber auch deutlich die Bundesregierunggefragt«, sagte Pop dem »nd«. Das Land Berlin vergibt jährlichAufträge in Höhe von rund fünf Milliarden Euro. Künftig sollen imVergabegesetz neben sozialen Kriterien für die Auftragsvergabe wieden Mindestlohn auch Kriterien zur Frauenförderung und ökologischenVorgaben festgeschrieben werden. »Mit der Novellierung wollen wirkleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu öffentlichenAufträgen erleichtern«, sagte Pop. Außerdem werde man denbürokratischen Aufwand minimieren. Es wird damit gerechnet, dass derEntwurf für das neue Vergabegesetz noch in diesem Jahr beschlossenwird. Danach folgt eine Debatte unter anderem mit den Verbänden. AmEnde muss das Abgeordnetenhaus das neue Vergabegesetz beschließen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell