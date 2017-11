Berlin (ots) - Berlins Vizeregierungschef Klaus Lederer (LINKE)zieht nach einem Jahr Rot-Rot-Grün eine positive Bilanz. »Nach denFeuerwehrarbeiten des ersten Jahres müssen wir nun diekonzeptionellen Fragen anpacken«, sagte Lederer der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Wochenendausgabe).Die Menschen erwarteten konkrete Lösungen für konkrete Probleme. ImGespräch mit dem Blatt verwies Lederer unter anderem auf die bereitsvon Rot-Rot-Grün vollzogene Erhöhung der Mietzuschüsse fürTransfergeldempfänger, die Absenkung des Preises von Sozialticketsvon 36 auf 27,50 Euro sowie die Erhöhung des Mindestlohns imÖffentlichen Dienst.Im kommenden Jahr werde es für den Senat darum gehen, diePersonalsituation im Öffentlichen Dienst zu verbessern, außerdemdurch den Wohnungsbau, Kita- und Schulbau sowie die öffentlicheInfrastruktur die Investitionsoffensive verlässlich umzusetzen. Zwargebe es immer wieder kleinere Konflikte in der Koalition und beiFragen wie der Personalentwicklungsplanung habe es auch geknirschtzwischen SPD, LINKEN und den Grünen, so der Linksparteipolitiker im»nd«. Die Stadt habe es aber verdient, »dass wir drei Partner unszusammenraufen und praktische Lösungen für die Probleme finden«,betonte Lederer, der im Senat den Kultur- und Europabereichverantwortet.Auf die Frage, ob die Koalition bis zum Ende stabil durchregiert,antwortete Lederer: »Durchregieren nicht, aber gut regieren hoffeich. Und zwar mit Ergebnissen, die die Berlinerinnen und Berlinerüberzeugen, dass die Entscheidung für Rot-Rot-Grün richtig war.«Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell