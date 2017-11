neues deutschland: Berliner U-Bahnhöfe bleiben für Obdachlose geöffnet

Berlin (ots) - Entgegen der Verlautbarung des ehemaligen BerlinerFinanzsenators Ulrich Nussbaum (parteilos, für SPD) bleiben auch indiesem Winter mehrere U-Bahnhöfe für Obdachlose geöffnet. "Wir lassendie Bahnhöfe Südstern und Lichtenberg wochentags in den kaltenNächten offen", erklärte ein Sprecher der BVG gegenüber der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe).An den Wochenenden haben die Bahnhöfe ohnehin 24 Stunden geöffnet.Die Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach (LINKE) begrüßte dieVereinbarung zwischen der Sozialverwaltung und der BVG. "Natürlichwünschen wir uns alle Alternativen zu U-Bahnhöfen. Aber vieleMenschen mit Tieren werden in den Einrichtungen abgelehnt", sagte siedem "nd". "Unser Ziel ist es, mit der Kältehilfe Menschen vor demErfrieren zu bewahren. Und dafür brauchen wir auch die U-Bahnhöfe."Das Angebot der geöffneten U-Bahnstationen in Nächten mit Minusgradengibt es in Berlin seit 2003.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell