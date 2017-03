neues deutschland: Berliner Senat setzt Asylabkommen mit Brandenburg aus

Berlin (ots) - Berlin wird vorerst keine Flüchtlinge mehr nachBrandenburg schicken. Das berichtet die in Berlin erscheinendeüberregionale Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe)unter Berufung auf Sozialsenatorin Elke Breitenbach (LINKE). Demnachwird die Unterbringung in Wünsdorf ab 1. Mai ausgesetzt, kann jedochbei Bedarf wieder in Anspruch genommen werden.Brandenburgs Innenministeriumssprecher Ingo Decker erläuterte,Berlin beziehe sich auf einen Passus im Abkommen über dieUnterbringung von Flüchtlingen in Wünsdorf. Demnach könne die Nutzungder bis zu 995 Plätze in einem zum Asylheim umgebautenVerwaltungszentrum ausgesetzt werden. Dies müsse sechs Wochen vorherangekündigt werden. Wolle Berlin die Plätze später wieder nutzen,müsse dies auch sechs Wochen vorher angezeigt werden. Ab 1. Maientfalle nun die Entrichtung des Sockelbetrags von 10 000 Euromonatlich, erläuterte Decker. Neben diesem Betrag zahlte Berlin auchnoch eine Summe pro Kopf.Geboren wurde die Idee für das Abkommen in der Phase der Ankunftvieler Flüchtlinge, die sich von Ende 2014 bis Anfang 2016erstreckte. Brandenburg hatte schneller reagiert und ausreichendKapazitäten aufgebaut, in Berlin mussten viele Flüchtlinge in 60Turnhallen und in anderen Notquartieren kampieren. Als jedoch am 17.Oktober 2016 die ersten elf Berliner Flüchtlinge in Wünsdorfeinzogen, hatte sich die Lage bereits deutlich entspannt. In Wünsdorfsind im Moment 26 Flüchtlinge aus der Hauptstadt untergebracht und559 aus Brandenburg.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell