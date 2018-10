neues deutschland: Berliner Senat führt Meldepflicht für antisemitische Vorfälle an Schulen ein

Berlin (ots) - Schulleiter von Berliner Schulen sollen künftigdazu verpflichtet werden, antisemitische Vorfälle der Schulaufsichtund der Polizei zu melden. Das berichtet die in Berlin erscheinendeTageszeitung »neues deutschland« (Montagsausgabe). »Um denAntisemitismus in unserer Gesellschaft bekämpfen zu können, müssenwir ihn wahrnehmbarer machen«, begründete der BerlinerBildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) gegenüber »neuesdeutschland« die geplante Maßnahme. Wenn an Schulen judenfeindlicheHetze und Übergriffe stattfinden, müssten diese erfasst werden, umentsprechend nachsteuern zu können, so der Bildungspolitiker.Um judenfeindliches Mobbing an Schulen zentral dokumentieren zukönnen, soll ab dem Schuljahr 2019/2020 Antisemitismus alseigenständige Kategorie in den Notfallplänen der Berliner Schulengeführt werden. Damit bestünde für alle Vorfälle mit judenfeindlichemBezug eine Meldepflicht. »Die Schulleitungen sollen damit ermutigtwerden, Mobbingvorfälle aufgrund von Religion und Nationalitätoffensiv zu thematisieren und nicht unter den Teppich zu kehren«,sagte Rackles weiter. Damit Präventionsprojekte gegen Antisemitismusund andere Formen von Rassismus und Diskriminierung greifen könnten,brauche man belastbare Datensätze.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell