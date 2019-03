neues deutschland: Berliner Linkspartei sieht durch Gutachten neue juristische Spielräume bei Enteignungen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die Berliner Linkspartei begrüßt das Ergebnis einesneuen juristischen Gutachtens zum Volksbegehren »Deutsche Wohnen undCo enteignen« als eine »gute Nachricht«. »Das eröffnet uns neuejuristische Spielräume, um zu einem politischen Preis zu kommen, mitdem die Deutsche Wohnen und andere entschädigt werden«, sagte dieLandesvorsitzende der Linkspartei, Katina Schubert, der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Montagausgabe).Zuvor hatte das Hamburger Nachrichtenmagazin »Der Spiegel«berichtet, dass dem rot-rot-grünen Senat in Berlin ein Gutachten desVerfassungsrechtlers Reiner Geulen vorliege, das bislang noch nichtveröffentlicht wurde. Demnach ist eine Vergesellschaftung vonWohnungskonzernen nicht nur vom Artikel 15 des Grundgesetzes gedeckt.Der vom Senat beauftragte Verfassungsrechtler kommt in seinem21-seitigen Kurzgutachten auch zu der Feststellung, dass die»festzulegende Entschädigung den Verkehrswert der vergesellschaftetenWohnimmobilien deutlich unterschreiten« dürfe, berichtet dasHamburger Nachrichtenmagazin.»Wir haben kein Interesse, Spekulationserwartungen noch zuentschädigen, es muss um reale Werte gehen«, sagte Schubert dem »nd«.Der Umgang mit dem Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernenmit mehr als 3000 Wohnungen ist im rot-rot-grünen Senat umstritten.Die Linkspartei, die das Volksbegehren unterstützt, glaubt nun, dasssich die bisher ablehnende Haltung der SPD und von Teilen der Grünenzum Thema ändern könnte.»Ich bin mir sicher, dass das eine sehr erfolgreiche Kampagne wirdund die Unterschriften sehr schnell zusammenkommen«, sagte Schubert.»Dann wird sich die SPD dazu verhalten müssen.« Die Initiatoren desVolksbegehrens wollen am 6. April beginnen, in Berlin für ihrAnliegen Unterschriften zu sammeln, um am Ende einen berlinweitenVolksentscheid zu der Enteignung von Wohnungskonzernen zu erzwingen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell