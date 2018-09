neues deutschland: Berliner Linkspartei fordert Freilassung von in Griechenland inhaftierter Flüchltingsaktivistin Sarah Mardini

Berlin (ots) - Anlässlich eines Besuches im AthenerFrauengefängnis hat die Landesvorsitzende der Berliner Linkspartei,Katina Schubert, die Freilassung der Flüchtlingsaktivistin SarahMardini gefordert. Die in Berlin studierende, 2015 aus Syriengeflohene Flüchtlingsaktivistin sitzt seit dem 21. August 2018 inGriechenland im Gefängnis. Die griechischen Behörden werfen Mardiniund weiteren Beschuldigten vor, Migranten bei der illegalen Einreisegeholfen zu haben. »Sarah Mardini ist davon überzeugt, keinVerbrechen begangen zu haben. Sie habe nur Menschen geholfen, unddazu steht sie«, sagte Schubert nach dem Besuch im Gefängnis dem»neuen deutschland« (Donnerstagausgabe). Mardini gehe deshalb davonaus, dass sie bald entlassen werde, so Schubert. Der Besuch imGefängnis fand im Rahmen einer Reise einer Delegation der Linksparteiaus Berlin, Brandenburg und Thüringen statt, bei der die Politikeraus Deutschland hochrangige Politikern der griechischenRegierungspartei Syriza trafen. Mardini, die zwar keine deutscheStaatsangehörigkeit besitzt, aber eine Aufenhaltserlaubnis fürDeutschland, wird konsularisch von der Deutschen Botschaft betreut.In der kommenden Woche soll Mardini, die in Deutschland für ihrEngagement unter anderem mit einem Bambi ausgezeichnet worden war,einem Haftrichter vorgeführt werden. »Ich hoffe, dass Sarah Mardinimöglichst schnell wieder entlassen wird. Dafür setzen wir uns auchbei unseren griechischen Partnern ein«, sagte Schubert dem »nd«.Schubert hatte vergangegen Dienstag auch den griechischenMigrationsminister Dimitris Vitsas um Unterstützung für Mardinigebeten. »Auch ich habe ein Interesse daran, dass das Verfahrenschnell vorankommt«, sagte der Minister. Vitsas sagte darüber hinauszu, mit dem Justizminister über den Fall zu sprechen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell