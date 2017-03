neues deutschland: Berliner LINKE will fünf Direktmandate bei der Bundestagswahl erkämpfen

Berlin (ots) - Die Berliner Linkspartei will bei der kommendenBundestagswahl am 24. September einen Zweitstimmenanteil in derHauptstadt von 18 Prozent erzielen. Außerdem will die Partei ihrevier Direktmandate im Osten der Stadt verteidigen. Ein fünftesDirektmandat in Friedrichshain-Kreuzberg will die LINKE zudemhinzugewinnen. »Ja, da rechnen wir uns Chancen aus. Wir werden darumkämpfen, den Dreikampf zwischen Linkspartei, SPD und Grünen für unszu entscheiden«, sagte die Landesvorsitzende der BerlinerLinkspartei, Katina Schubert, im Interview mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Wochenendausgabe).An diesem Samstag will die Linkspartei ihre Landesliste zurBundestagswahl aufstellen. Schubert unterstrich die Bedeutung derNominierung von Petra Pau als Spitzenkandidatin des Landesverbandesfür die Bundestagswahl: »Ich glaube, dass Petra Pau ein echtesZugpferd ist. Sie ist nicht nur die Bundestagsvizepräsidentin, undals solche mit einer bundesweiten Präsenz ausgestattet, sondern inBerlin auch eine echte Marke«, sagte Schubert dem »nd«. Pau stehe füreine moderne, linke Bürgerrechtspartei mit ihrem ganzen Engagementgegen Rechtsextremismus, etwa in ihrem Wahlkreis inMarzahn-Hellersdorf, wo sie täglich klare Kante gegen rechts zeige.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell