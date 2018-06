neues deutschland: Berliner Initiative startet Kampagne für Bürgerasyl

Berlin (ots) - Eine Berliner Initiative will mit Hilfe vonBürgerasylen Flüchtlinge vor der Abschiebung bewahren. "Wir wollenAbschiebungen verhindern", sagte Mitinitiator Johann Wiede von derInitiative "Bürger*innen Asyl Berlin" der in Berlin erscheinendenTagesszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe). Berlinerinnenund Berliner sollen Flüchtlinge, die einen Abschiebebescheid erhaltenhaben, bei sich zu Hause aufnehmen. Zunächst wolle man damitFlüchtlingen helfen, nicht in andere EU-Länder abgeschoben zu werden."Letztlich geht es darum, Zeit zu gewinnen", sagte Wiede.Laut Dublin-Verordnung können Menschen nur innerhalb der erstensechs Monate, die sie sich in Deutschland aufhalten, in ein anderesEU-Land - jenes, in dem sie zuerst registriert wurden - abgeschobenwerden. Anschließend muss der Asylantrag von Deutschland übernommenwerden. "Dabei wollen wir helfen." Es gebe auch jetzt schon Menschen,die von Abschiebung gefährdete Geflüchtete unterstützen und inPrivatwohnungen unterbringen.Die neue Initiative wolle mit dem sogenannten Bürgerasyl aber indie Öffentlichkeit gehen. Es habe eine Diskursverschiebung nachrechts gegeben. "Deshalb ist es jetzt an der Zeit, in denöffentlichen Diskurs einzugreifen und klar Haltung zu zeigen." Zudemwolle man darauf aufmerksam machen, dass Abschiebungen nicht soeindeutig legal sind, wie es dargestellt werde. "Wenn ein Bundeslandwie Berlin nicht nach Afghanistan abschiebt, weil Afghanistan nichtsicher ist, dann aber im Rahmen der Dublin-Verordnung nach Schwedenabschiebt, obwohl bekannt ist, dass Schweden Abschiebungen nachAfghanistan zulässt, ist das unter Umständen nicht rechtmäßig", sagteWiede. Die Initiative will die Aktion in den kommenden Tagen weiterbekannt machen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell