neues deutschland: Berliner Grünen-Politikerin wirft SPD mangelnde Glaubwürdigkeit bei mietenpolitischen Vorstößen vor

Berlin (ots) - Der Vorstoß des SPD-Fraktionschefs im berlinerAbgeordnetenhaus, Raed Saleh, den Milieuschutz auf ganz Berlinauszudehnen, kommt beim Grünen Koalitionspartner nicht besonders gutan. Die Forderung, aus ganz Berlin ein Milieuschutzgebiet zu machen,klinge zunächst mieterfreundlich und sei auch zu begrüßen, sagteKatrin Schmidberger, mietenpolitische Sprecherin der Grünen imBerliner Abgeordnetenhaus, der in Berlin erscheinenden Tageszeitung»neues deutschland« (Freitagsausgabe). »Sie ist jedoch kaum haltbar,da das Baugesetzbuch vorschreibt, dass die Gebiete juristisch undstädtebaulich abgetrennte Bereiche sein müssen«, so Schmidbergerweiter. Dennoch forderten auch die Grünen eine Ausweitung und wollenbis zum Ende der Legislatur mindestens 1,5 Millionen Menschen mitMilieuschutzgebieten schützen.»Derzeit scheinen sich die SPD-Spitzenmänner wöchentlich inmietenpolitischen Forderungen übertrumpfen zu wollen. Diese Strategiewird aber nicht aufgehen, denn der SPD fehlt die Glaubwürdigkeit beidiesem Thema«, sagte Schmidberger dem »nd«.Es sei zwar positiv, dass die SPD jetzt Forderungen nach mehrMilieuschutz für ganz Berlin aufgreife »und endlich versteht, dassder Schutz von BestandsmieterInnen zentral ist«, so Schmidbergerweiter. Doch müssten die Sozialdemokraten mit gutem Beispielvorangehen und dort, wo sie in Verantwortung stehen, auch handeln.»So könnten in Treptow-Köpenick oder Lichtenberg durchaus mehrMilieuschutzgebiete eingerichtet werden«, erklärte Schmidberger.