neues deutschland: Berliner Frauenpreisträgerin Karin Bergdoll fordert vollständige Streichung des Paragrafen 219a

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Karin Bergdoll, der am Donnerstagabend der vomSenat ausgelobte Berliner Frauenpreis 2019 verliehen wird, fordertdie vollständige Streichung des Paragrafen 219a, der die Werbung fürSchwangerschaftsabbrüche untersagt. Das sagte sie der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe).Frauen würden durch die Gesetzesregelung "weiterhin für unmündigerklärt", so Bergdoll. "Als wenn sie sich überreden lassen würden,weil es so schön ist, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen,erklärte die Feministin. Frauen brauchten umfassende Informationen."Dazu gehört nicht nur, welche Ärztinnen und Ärzte den Abbruchdurchführen, sondern auch welche Methoden sie anwenden. Das gehörteinfach zur sexuellen Selbstbestimmung", sagte Bergdoll im Gesprächmit "nd".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell