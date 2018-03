neues deutschland: Berliner Flughafenchef Lütke Daldrup kann sich Luftfahrtschau ILA nach BER-Eröffnung in jetziger Form nicht mehr vorstellen

Berlin (ots) - Der Vorsitzende der Flughafengesellschaft BerlinBrandenburg, Engelbert Lütke Daldrup, geht auf Distanz zurInternationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA). Bei einemPresserundgang auf dem Gelände des Großflughafens BER sagte LütkeDaldrup exklusiv der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Donnerstagausgabe), dass er sich die Flugschau in dergegenwärtigen Form 2018 und - da sie im Frühjahr stattfinde -vielleicht auch noch 2020 vorstellen könne, länger jedoch nicht."Nach der Inbetriebnahme des BER ist zumindest einILA-Flugprogramm wie bisher nicht mehr vorstellbar", betonte LütkeDaldrup mit Blick auf den dann bestehenden regulären Flugbetrieb desdann eröffneten BER. Die Flughafengesellschaft peilt weiter eineEröffnung des BER im Oktober 2020 an. Seit Jahren wird über ein Endeder ILA spekuliert, da sich die Luftfahrtmesse in harter Konkurrenzmit ähnlichen Ausstellungen etwa in Paris befindet. Bislang war dieILA in mehreren Hallen am Rande des Flughafengeländes untergebracht,die außerhalb der Schau die meist Zeit leerstanden. DieFlughafengesellschaft benötigt perspektivisch außerdem neue Flächen,um den BER weiter auszubauen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell