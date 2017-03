neues deutschland: Berliner CDU-Politikerin Behrends fordert bedingungsloses Kindergrundeinkommen

Berlin (ots) - Die Berliner CDU-Politikerin Jenna Behrends kannsich in der Frauen- und Familienpolitik eine Zusammenarbeit mit derLinkspartei vorstellen. "Was im Bundestag vielleicht noch verpöntist, findet in der Lokalpolitik ständig statt", sagte Behrends der inBerlin erscheinenden überregionalen Tageszeitung "neues deutschland"(Mittwochausgabe). "Linke stimmen für Anträge der CDU undandersherum. Was im Kleinen funktioniert, kann auch im Großenfunktionieren, wenn es ausnahmsweise gemeinsame Positionen gebensollte", so Behrends.Auch in der CDU gebe es beispielsweise Ansätze, dasEhegattensplitting in Frage zu stellen. "Für alle Parteien steht an,den Familienbegriff neu zu definieren und nicht von einer Eheabhängig zu machen", betonte Behrends. Bei der Abschaffung desEhegattensplittings sei jedoch eine Übergangsfrist nötig. "DennFrauen, die schon zu Hause geblieben sind, können nicht von heute aufmorgen wieder in den Beruf einsteigen."Mit solchen Forderungen falle sie etwas aus ihrer Partei heraus,räumt Behrends ein. Bei alleinerziehenden Müttern handele es sich "umeine vernachlässigte Zielgruppe. Dieses Lebensmodell ist politischleider noch nicht vorgesehen." Als Ersatz für die steuerlicheFörderung der Ehe schlägt die CDU-Politikerin die Einführung einerKindergrundsicherung vor. "Ich fordere seit langem, dass etwas gegendie Kinderarmut getan wird. Und trete für ein bedingungslosesKindergrundeinkommen ein - für alle."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell