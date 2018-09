neues deutschland: Berliner Bezirke fordern vom Senat »Kriegskasse« für Vorkaufsrechtsausübung von Wohnungen

Berlin (ots) - Über die Hälfte der zwölf Berliner Bezirke hatbereits das gesetzliche Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebietenausgeübt. Um den Mlieuschutz weiter zu verstärken, fordern dieBezirke jetzt mehr finanzielle Mittel vom rot-rot-grünen Senat, umgegenüber potenziellen Investoren eine bessere Drohkulisse aufbauenzu können. »Ich fordere einen Fonds für Vorkäufe, auf den dieWohnungsbaugesellschaften zugreifen könnten«, sagte derStadtentwicklungsstadtrat von Pankow, Vollrad Kuhn (Grüne), dem»neuen deutschland« (Freitagausgabe). Auch der Baustadtrat von Mitte,Ephraim Gothe (SPD), wünscht sich »eine Art Kriegskasse, auf die dieGesellschaften zugreifen können«, wie er dem »nd« sagte. Insgesamtkonnten bislang 28 Häuser in Berlin mit zusammengenommen 664Wohnungen in das Eigentum meist landeseigenerWohnungsbaugesellschaften überführt werden. Für weitere 60 Häuser mitinsgesamt 1836 Wohnungen akzeptierten die Käufer sogenannteAbwendungsvereinbarungen. Das sind Verträge, die für einen Zeitraumvon mindestens 20 Jahren mietsteigernde Modernisierungsmaßnahmensowie die Aufteilung in Eigentumswohnungen ausschließen. Doch dieBezirke sind sich sicher, dass noch mehr Milieuschutz durchsetzbarwäre. Allein Pankow wurden zwischen Sepetmber 2017 und August 2018 73Häuser geprüft, tatsächlich umgesetzt wurde allerdings nur der Kaufeines Hauses.Der Bezirk Pankow kritisiert Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD)für seine starren Zuschussregelungen. »Bei den Zuschüssen gibt eseine Zehn-Prozent-Hürde. Alles was darüber hinausgeht, ist eineEinzelfallentscheidung«, erklärte Kuhn »nd«. Es fehle deswegen demBezirk das Drohpotenzial gegenüber den Käufern, um wenigstens eineAbwendungsvereinbarung zu erzielen. Der Finanzsenat erklärte aufAnfrage, dass es keine offizielle Zuschussgrenze gebe.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell