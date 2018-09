Berlin (ots) - Die Staatsanwaltschaft Berlin wird nicht juristischgegen Demonstranten vorgehen, die bei Protesten gegen den türkischenStaatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan die Parole »Erdogan ist einMörder und Faschist« rufen. Das geht aus der Antwort der BerlinerSenatsverwaltung für Inneres auf eine Anfrage desLinkspartei-Abgeordneten Hakan Tas hervor, die der Tageszeitung»neues deutschland« (Wochenendausgabe) vorliegt. Demnach obliege diestrafrechtliche Bewertung verbaler Äußerungen im Rahmen vonöffentlichen Kundgebungen in erster Linie denStrafverfolgungsbehörden und gegebenenfalls im weiteren Verfahrenauch den damit befassten Strafgerichten. »Hinsichtlich der Losung'Erdogan ist ein Mörder und Faschist' vertritt die StaatsanwaltschaftBerlin die Auffassung, dass eine Strafbarkeit unter Berücksichtigungder vorbezeichneten Schutzwirkung von Artikel 5 Absatz 1 GGgrundsätzlich nicht anzunehmen ist«, heißt es in der Antwort auf dieSchriftliche Anfrage. Soll heißen: Die Äußerung wäre durch die imGrundgesetz garantierte freie Meinungsäußerung gedeckt. Im Rahmeneiner kurdischen Kundgebung am 18. August dieses Jahres auf demBerliner Alexanderplatz hatte dagegen die Polizei die Personalienmehrerer Kundgebungsteilnehmer aufgenommen, weil diese die genannteParole gerufen haben sollen. An diesem Freitag und Samstag sind wegendes Staatsbesuches Erdogans erneut zahlreichen Demonstrationen undKundgebungen gegen den türkischen Staatspräsidenten in der Hauptstadtgeplant.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell