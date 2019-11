neues deutschland: Behindertensport-Präsident Beucher will keine Zusammenlegung von Olympia und Paralympics

Berlin (ots) - Friedhelm Julius Beucher, Präsident des DeutschenBehindertensportverbandes, spricht sich zwar für die stärkere Integration derBehindertensportler in die olympischen Fachverbände aus, stellt sich aber gegendie Idee, Paralympische und Olympische Spiele gleichzeitig stattfinden zulassen. Hauptkritik ist, dass die Spiele dann mehr als einen Monat lang dauernwürden. "Die Medien hätten kein durchgängig hohes Interesse. Dazu kommt dasProblem der Athletenunterbringung. Zur Zeit nutzen wir Teile der olympischenDörfer. Wenn alle gleichzeitig kommen, müssten noch größere Anlagen gebautwerden. Die Idee scheitert also an der Praxis", sagte Beucher der Tageszeitung"neues deutschland" (Donnerstagausgabe). "Wenn Olympische und ParalympischeSpiele am selben Ort hintereinander stattfinden, erwarte ich das allerdings auchvon Welt- und Europameisterschaften." Derzeit tragen die Para-Leichtathletenihre WM in Dubai aus. Die Titelkämpfe werden vom Internationalen ParlympischenKomitee (IPC) organisiert, nicht vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics(ehemals IAAF). In anderen Sportarten wie etwa Kanu wurden die Para-Athletendagegen bereits integriert und tragen gemeinsam mit den Fußgängern ihreTitelkämpfe aus.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell