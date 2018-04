Berlin (ots) - Der Behindertenrechtsaktivist Raul Krauthausen hatdie Anfrage der AfD im Bundestag kritisiert, die Behinderung vonMenschen mit Inzucht und Migration in Verbindung bringt. »Die Anfrageder Rechtspartei ist eine kalkulierte Provokation, um wieder in dieÖffentlichkeit zu kommen«, erklärte Krauthausen gegenüber der inBerlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«(Onlineausgabe). Es sei »schockierend, dass viele dieses Stöckchenaufgreifen« und die regierenden Parteien »sehr schwacheStellungnahmen« dazu abgegeben hätten. »Wehret den Anfängen«, so dieWarnung des Experten.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell